The Times: тысячи ИИ-аккаунтов распространяли фейки о королевской семье Британии

Британская королевская семья стала целью кампании по дезинформации, которую связывают с зарубежными «ботофермами». Об этом сообщает The Times. Атаки, скоординированные с использованием тысяч ИИ-аккаунтов, происходили из Вьетнама, где подобные операции проводятся за криптовалюту.

The Times отмечает, что пока невозможно установить, кто является заказчиком постов с фейками о королевской семье. Некоторые опрошенные изданием эксперты не исключают, что они могли финансироваться некоей третьей стороной, в том числе Россией.

В ходе одной из таких кампаний, распространявшейся в интернете в преддверии государственного визита короля Карла III в США, утверждалось, что он тайно принял ислам. Часто ложные сообщения сопровождаются изображениями, созданными с помощью ИИ.

Вопросы безопасности нейросетей обсуждаются сегодня в шотландском поместье Дамфрис-хаус, где проходит саммит лидеров в сфере ИИ, включая представителей Anthropic, Nvidia, Google DeepMind и OpenAI под председательством короля Карла III.

Екатерина Наумова