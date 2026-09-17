«Калашников» отгрузил партию снайперских винтовок по госконтракту

Оборонный концерн «Калашников» передал госзаказчику крупную партию снайперских винтовок Драгунова со складывающимися прикладами (СВДС) по госконтрактам на 2026 год. Оружие используют войска ВДВ, морская пехота и подразделения спецназначения. С 2022 года изделие пользуется повышенным спросом в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«В СВДС, в отличие от СВД (предыдущая версия винтовки.— “Ъ-Удмуртия”), все деревянные части заменены на полимерные, а приклад выполнен складывающимся, имеет рамочную конструкцию, оснащен несъемной поворотной щекой для повышения удобства стрельбы с оптическими приборами»,— говорится в сообщении.

Ведение огня ведется из СВДС с применением любых типов 7,62 мм винтовочных патронов. Изделие предназначено для поражения личного состава и небронированных целей на дальностях до 1,3 км. Магазин вмещает 10 патронов, масса винтовки — 4,68 кг.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что концерн в 2025 году в 13 раз увеличил поставки СВДС по сравнению с 2024-м. В 2026 году спрос на винтовки остается стабильным.