«Калашников» увеличил выпуск винтовок Драгунова со складным прикладом в 13 раз

Оборонный концерн «Калашников» нарастил производство снайперских винтовок Драгунова со складным прикладом (СВДС) по запросу госзаказчиков в 13 раз в 2025 году относительно 2024-го. Как сообщает пресс-служба предприятия, СВДС пользуется повышенном спросом в зоне спецоперации.

СВДС — современная адаптация снайперской винтовки Драгунова (СВД) для ВДВ, морской пехоты и подразделений спецназначения. Она предназначена для поражения личного состава и небронированных целей противника дальностью до 1000 м. Изделие имеет газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и газовым регулятором.

В СВДС все деревянные части заменены полимерными, приклад выполнен складной рамочной конструкцией с несъемной поворотной щекой. Калибр — 7,62 мм, вместимость магазина — 10 патронов, масса винтовки — 4,68 кг.

«Внесенные конструктивные изменения позволили сохранить кучность стрельбы из винтовки на уровне СВД, но при этом ее длина со сложенным прикладом составляет 875 мм, что позволяет десантировать СВДС вместе со снайпером»,— отметили в концерне. На вооружение Российской армии и силовых структур СВДС была принята в августе 1995 года (постановление правительства РФ №849).