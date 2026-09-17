Тюменка сорвалась с балкона и погибла при попытке спастись из горящей квартиры

В Тюмени в результате пожара в квартире на девятом этаже дома на ул. Новоселов, 117 погиб человек, еще один получил травмы, сообщили в МЧС по Тюменской области. Причина возгорания устанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило пожарным 17 сентября после 6:00. Площадь пожара составила 25 кв. м, ликвидацией занимались 17 сотрудников МЧС с пятью единицами техники. Были эвакуированы 12 человек.

По информации «Интерфакса», мужчина и женщина выбрались из горящей квартиры и повисли на балконной раме, однако женщина сорвалась и погибла, а мужчине удалось перебраться в соседнюю квартиру.

Ирина Пичурина