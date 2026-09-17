На Фиджи ввели режим ЧП из-за вспышки ВИЧ

Правительство Фиджи объявило о введении в стране чрезвычайного положения и национального кризиса из-за вспышки ВИЧ, сообщает Reuters. В 2025 году на Фиджи было выявлено 2016 новых случаев заражения ВИЧ. Показатель на 27% больше, чем годом ранее. За это же время от ВИЧ умерли 117 человек, из них 18 младенцев до года.

Власти Фиджи выделили $10 млн на борьбу с распространением ВИЧ. По всей стране будет проведено бесплатное тестирование. Правительство страны также пообещало увеличить доступность необходимых лекарств и запустить программу обмена игл и шприцев для наркозависимых.

Население Фиджи составляет около 900 тыс. человек. По оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), в 2025 году ВИЧ был у 9,1 тыс. фиджийцев, но только 39% из них знали о том, что инфицированы, и лишь 22% получали необходимое лечение.

Из данных UNAIDS следует, что 5 лет назад ВИЧ был у каждого 167-го взрослого жителя Фиджи. Сейчас ВИЧ у каждого 60-го. Среди беременных женщин, которые прошли скрининг, уровень распространенности ВИЧ достиг 2%, то есть инфицирована каждая 50-я будущая мама. В прошлом году 59 детей родились с ВИЧ. По словам специалистов UNAIDS, в основном фиджийцы заражаются через половые контакты (более 50%), а 42% случаев приходятся на использование грязных шприцев для введения наркотиков.

Алена Миклашевская