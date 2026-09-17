В Удмуртии назвали фейком документ об участках для голосования в военкоматах

Документ об организации избирательных участков и проведении выборов в Госдуму в военных комиссариатах опровергли в Удмуртии. О фейковом распоряжении врио главы республики Ольги Абрамовой сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

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Кроме того, неизвестные отправляли другой ложный документ — о мобилизации — в местные СМИ, в том числе и «Ъ-Удмуртия». «В нем представлен список жителей Удмуртии, подлежащих запрету на выезд с 22 сентября в случае мобилизации. Как утверждается в документе, “указанные граждане подлежат отмене отпусков и возврату на рабочие места”»,— говорится в сообщении. К этому также прикрепили шаблоны повесток в военкомат.

Ранее в республике опровергли копию постановления регионального Госсовета об ограничениях на выезд из РФ военнообязанных и усилении контроля за мобилизационной готовностью с 22 сентября.