В Удмуртии назвали фейком документ об участках для голосования в военкоматах
Документ об организации избирательных участков и проведении выборов в Госдуму в военных комиссариатах опровергли в Удмуртии. О фейковом распоряжении врио главы республики Ольги Абрамовой сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).
Кроме того, неизвестные отправляли другой ложный документ — о мобилизации — в местные СМИ, в том числе и «Ъ-Удмуртия». «В нем представлен список жителей Удмуртии, подлежащих запрету на выезд с 22 сентября в случае мобилизации. Как утверждается в документе, “указанные граждане подлежат отмене отпусков и возврату на рабочие места”»,— говорится в сообщении. К этому также прикрепили шаблоны повесток в военкомат.
Ранее в республике опровергли копию постановления регионального Госсовета об ограничениях на выезд из РФ военнообязанных и усилении контроля за мобилизационной готовностью с 22 сентября.