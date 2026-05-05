Верфь «Эмпериум» спустила на воду электросудно «Петергоф» для Нижнего Новгорода
В Ленинградской области на верфи «Эмпериум» (входит в АФК «Система») спустили на воду пассажирское двухпалубное электросудно «Петергоф» проекта «Москва 2.0». По данным РИА «Новости», судно будет эксплуатироваться в Нижнем Новгороде.
Фото: Emperium
«Петергоф» построен по контракту с ГТЛК для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».
Судно рассчитано на 140 пассажиров. Может использоваться как на регулярных, так и на прогулочных маршрутах.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году кроме «Петергофа» в Нижнем Новгороде «Водоход» намерен запустить новое электросудно «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Его производителем также является верфь «Эмпериум».
Сейчас в Нижнем Новгороде эксплуатируется прогулочный электрокатамаран «Экоход».