Песков: в Кремле не знают о планах парламента Молдавии по «свержению Лукашенко»

В Кремле не слышали о якобы создаваемой в молдавском парламенте группе, которая будет поддерживать белорусскую оппозицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал»,. — сказал господин Песков.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что действующая глава государства Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности создают парламентскую группу в поддержку экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, целью является «свержение» нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко. Заказ на это, отметил политик, дал американский миллиардер Джордж Сорос.