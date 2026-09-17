Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Яндекс Карты» добавили офлайн-навигацию на общественном транспорте: теперь без сети можно построить путь на автобусе, трамвае и других городских маршрутах. Сценарий использования простой: пока есть подключение, пользователь скачивает карту нужного региона в приложении. После этого «Карты» смогут работать в дороге и без мобильного интернета. Можно выбрать точку назначения, посмотреть остановки по пути, пересадки, расчетное время в дороге и расписание транспорта.

Раньше офлайн-режим в сервисе был полезен прежде всего водителям, пешеходам и велосипедистам. Теперь к ним добавились пассажиры городского транспорта. Это может пригодиться в поездке, в метро или за городом — там, где сеть работает нестабильно, а понять, на какой остановке выходить и где пересаживаться, все равно нужно.

У такого режима есть естественное ограничение: офлайн-режим не покажет текущее местонахождение автобуса, не предупредит о его внезапной задержке. Зато вместе с картой на устройство загружается расписание. Оно обновляется примерно раз в неделю, когда приложение снова подключается к интернету.

В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» общественный транспорт — второй по популярности способ построения маршрутов. По данным сервиса, ежемесячно этим режимом пользуются свыше 26 млн человек. Интерес к автономным картам растет: в первом полугодии пользователи запускали их загрузку на 24% чаще, чем в 2025-м.

Александр Леви