Бизнесмен попросил суд уменьшить требования Кости Цзю о выплате 11 млн рублей

Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков попросил исключить требования боксера Константина Цзю о взыскании с него 11 млн руб. в рамках дела о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Заседание по этому вопросу Арбитражный суд Москвы назначил на 5 октября»,— сообщила «Ъ» адвокат Козьякова Ольга Карлова. По ее словам, должник не согласен с заявленной к нему суммой.

«Мы считаем, что при ее взыскании суд должен учитывать пандемию, мораторий на взыскание процентов и неустоек со стороны детских образовательных заведений и ростовщические проценты заемщика, а также недобросовестное поведение заемщика, который не учел в сумму долга оказанные ему услуги»,— считает адвокат.

Константин Цзю в 2018–2019 годах одолжил господину Козьякову, в детский сад которого в Москве ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб.— вначале 5 млн руб. под 34% годовых, а потом 2 млн руб. под такой же процент, но ежемесячно. Создатель детского центра не смог рассчитаться.

В 2022 году господин Цзю судился с Козьяковым в Лефортовском суде Москвы, взыскав с оппонента 13,4 млн руб.— остаток основного долга, невыплаченные проценты, а также проценты за пользование чужими деньгами. В ответ господин Козьяков в 2023 году добился судебного решения о выплате спортсменом его юрлицу — ООО «ИК-Концерн» — 2,162 млн руб. за пользование его детьми услугами центра. В апреле этого года по заявлению господина Цзю Арбитражный суд Москвы признал господина Козьякова и его организацию банкротами.

В 2025 году по заявлению Константина Цзю полиция возбудила в отношении Козьякова уголовное дело о мошенничестве. Предприниматель вину отрицает и считает, что его отношения носят с заявителем гражданско-правовой характер, что подтверждают решения судов. Защита ходатайствовала о прекращении дела.

В августе господин Козьяков подал в Лефортовский суд столицы к Константину Цзю иск почти на 7,5 млн руб., в котором просит взыскать стоимость услуг по уходу за двумя малолетними детьми боксера. Беседа по иску пройдет 24 сентября. Сам господин Цзю ситуацию не комментирует.

Мария Локотецкая