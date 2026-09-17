«Евраз» испытал российскую IT-систему для управления ремонтами

Компания «Евраз» завершила промышленное тестирование отечественной IT-платформы Databriz, предназначенной для автоматизации управления остановочными ремонтами, сообщили в пресс-службе компании. Система, внедренная совместно с партнерами Maintex FabricaOne.AI и Databriz, позиционируется как полноценная альтернатива зарубежным аналогам и позволяет сократить сроки проведения технических работ на производственных объектах «Евраза».

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В ходе испытаний на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) были проведены капитальные ремонты двух ключевых агрегатов. Использование нового программного обеспечения позволило сократить длительность обслуживания агломерационной машины №1 на 15,8%, завершив работы за 28 дней вместо запланированных 33. Ремонт дробилки крупного дробления также был завершен на один день раньше установленного графика.

После успешного применения решения в 2025 году компания начала масштабирование системы на все свои предприятия. В 2026 году с использованием Databriz запланировано 13 остановочных ремонтов основных агрегатов в дивизионах «Урал» и «Сибирь». Внедрение платформы уже обеспечило экономический эффект свыше 100 млн руб.

Среди основных функций системы выделяются гибкое ресурсное планирование работ на основе данных мобилизации ресурсов, автоматизация построения критического пути ремонта и его отслеживание, «живое» изменение графика за счет оперативного обмена данными через мобильное приложение, автоматическая оперативная аналитика и статистика ремонта. Платформа позволяет одновременно управлять работами с оптимальной расстановкой ресурсов и контролировать «критический путь» в рамках проведения капремонта и реализации инвестпроекта на одном объекте.

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов и усилий, а успех зависит от качественной подготовки, планирования и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность и взаимосвязи работ, а также максимально точно описать сценарий ремонта»,— отметил директор по реализации программ повышения эффективности оборудования «Евраза» Михаил Мезенцев.

Ирина Пичурина