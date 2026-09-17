В Орловской области хотят потратить больше 7 млрд рублей на развитие транспорта

Губернатор Андрей Клычков утвердил новую областную госпрограмму «Развитие общественного транспорта в Орловской области» с реализацией в период 2027—2032 годов. По информации «Ъ-Черноземье», объем финансового обеспечения за весь период реализации программы прогнозируется на уровне 7,3 млрд руб. Из них 6,9 млрд руб. — средства федерального и областного бюджетов, а остальное — деньги из внебюджетных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди целей госпрограммы обозначены:

развитие структуры общественного транспорта;

оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования;

оказание поддержки юрлицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестпроекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом и выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа.

В частности, в рамках программы на 2026–2030 годы запланирован второй этап реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный». Также планируется увеличить долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, — к 2030 году в городах и агломерациях она должна составить 85,4%. На «развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» до 2032 года предполагается потратить почти 1,3 млрд руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Орловской области дали старт программе по обновлению образовательной инфраструктуры, которая предполагает капитальный ремонт 17 учреждений в период 2027–2029 годов. Власти отмечают, что планируется «глубокая модернизация пространств, где растет и учится будущее поколение орловцев».Капремонт хотят провести в двух техникумах (с филиалами), 12 школах и трех детских садах.

Денис Данилов