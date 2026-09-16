Орловские власти анонсировали ремонт 17 учреждений образования в 2027–2029 годах

По информации департамента образования Орловской области, в регионе дали старт программе по обновлению образовательной инфраструктуры, которая предполагает капитальный ремонт 17 учреждений в период 2027–2029 годов. Власти отмечают, что планируется «глубокая модернизация пространств, где растет и учится будущее поколение орловцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2027–2028 годах хотят провести капремонт в двух учреждениях среднего профессионального образования — Автодорожном техникуме (два здания) и Орловском техникуме агробизнеса и сервиса (три здания). Там планируют создать современные мастерские и «пространства для практического обучения, отвечающие требованиям рынка труда».

В трех детских садах хотят создать яркие и комфортные игровые комнаты и спальни. Капремонт должен пройти в 2028 году в следующих учреждениях:

детский сад №1 «Солнышко»;

детский сад №71 комбинированного вида в Орле;

детский сад №19 в Ливнах.

Среди 12 школ, в которых хотят провести ремонт, есть как крупные образовательные комплексы с высокой нагрузкой, так и небольшие сельские школы. Обновление должно затронуть как сами здания, так и внутреннее оснащение классов, лабораторий и спортзалов. В числе школ:

гимназия Болхова;

Русско-Бродская СОШ;

Змиевский лицей;

Речицкая СОШ;

Звягинская СОШ Орловского округа;

Лицей имени Булгакова в Ливнах;

школа №1 Мценска;

школа №20 Орла;

школа №4 Мценска;

школа №30 Орла;

школа №26 Орла;

Липовецкая школа имени Павлова.

Объемы средств на реализацию анонсированных мероприятий, равно как и источники финансирования, пока не озвучены.

Ранее на этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Орловской области планируют открыть два класса для обучения управлению беспилотниками. Они появятся на базе молодежного центра «Аура» в Кромском районе и центра патриотического воспитания «Патриот-57». Проект войдет в программу «Орловщина — территория возможностей», на реализацию которой регион в 2027 году получит более 117 млн руб. федерального финансирования.

Денис Данилов