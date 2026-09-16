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Орловские власти анонсировали ремонт 17 учреждений образования в 2027–2029 годах

По информации департамента образования Орловской области, в регионе дали старт программе по обновлению образовательной инфраструктуры, которая предполагает капитальный ремонт 17 учреждений в период 2027–2029 годов. Власти отмечают, что планируется «глубокая модернизация пространств, где растет и учится будущее поколение орловцев».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2027–2028 годах хотят провести капремонт в двух учреждениях среднего профессионального образования — Автодорожном техникуме (два здания) и Орловском техникуме агробизнеса и сервиса (три здания). Там планируют создать современные мастерские и «пространства для практического обучения, отвечающие требованиям рынка труда».

В трех детских садах хотят создать яркие и комфортные игровые комнаты и спальни. Капремонт должен пройти в 2028 году в следующих учреждениях:

  • детский сад №1 «Солнышко»;
  • детский сад №71 комбинированного вида в Орле;
  • детский сад №19 в Ливнах.

Среди 12 школ, в которых хотят провести ремонт, есть как крупные образовательные комплексы с высокой нагрузкой, так и небольшие сельские школы. Обновление должно затронуть как сами здания, так и внутреннее оснащение классов, лабораторий и спортзалов. В числе школ:

  • гимназия Болхова;
  • Русско-Бродская СОШ;
  • Змиевский лицей;
  • Речицкая СОШ;
  • Звягинская СОШ Орловского округа;
  • Лицей имени Булгакова в Ливнах;
  • школа №1 Мценска;
  • школа №20 Орла;
  • школа №4 Мценска;
  • школа №30 Орла;
  • школа №26 Орла;
  • Липовецкая школа имени Павлова.

Объемы средств на реализацию анонсированных мероприятий, равно как и источники финансирования, пока не озвучены.

Ранее на этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Орловской области планируют открыть два класса для обучения управлению беспилотниками. Они появятся на базе молодежного центра «Аура» в Кромском районе и центра патриотического воспитания «Патриот-57». Проект войдет в программу «Орловщина — территория возможностей», на реализацию которой регион в 2027 году получит более 117 млн руб. федерального финансирования.

Денис Данилов