Шойгу: Россия не будет финансировать армянскую евроинтеграцию

Россия «не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию», и «каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании с членами президиума Научно-экспертного совета СБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По словам Сергея Шойгу, в 90-е годы Россия спасла Армению от экономического и энергетического коллапса, а за десять лет членства в ЕАЭС ее экономика выросла почти в три раза. «При этом нынешние власти взяли курс на разрыв связей с Россией и укрепление сотрудничества с Западом. Налицо стремление Еревана к расширению взаимодействия с НАТО и откровенно потребительское отношение к механизмам региональной интеграции, прежде всего, ЕАЭС и ОДКБ», — отметил он.

По словам секретаря Совбеза РФ, недружественная линия и «двойные стандарты» проявляются в отношении российского бизнеса, работающего в Армении. «То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем "рейдерский захват"», — заявил он. Аргументы, которые при этом выдвигаются, как например то, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами, Сергей Шойгу назвал «откровенно нелепыми».

В совещании приняли участие первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Андрей Кокошин, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Павел Коновальчик и другие участники.

Главной темой совещания стала «инвентаризация внешнеполитических ресурсов России в Закавказье в условиях актуальной геополитической конфигурации».

Елена Черненко