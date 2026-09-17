Сегодня в Удмуртии продадут более 1 тысячи тонн бензина

16 сентября в Удмуртии реализовали 1,5 тыс. т топлива на АЗС. 1 тыс. т из них — бензин. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В министерстве отмечают, что поставка топлива идет во все районы республики. По плану сегодня должны продать 1,06 тыс. т бензина. «Всю неделю держим планку реализации на уровне около 1 тыс. т ежесуточно»,— заключили в ведомстве.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб.

Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина.