«Это будет иметь персональные последствия для Владимира Путина»

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана, который позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. США смогут вводить 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Это событие вызвало заметную реакцию в международных СМИ. Они пытаются понять, насколько эффективными окажутся новые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Палата представителей приняла законопроект, наказывающий крупнейших импортеров российских нефти и газа Законопроект предусматривает санкции не только против определенных российских физических и юридических лиц, но и против пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа. Документ наделяет Трампа полномочиями вводить пошлины в размере до 100% для стран, закупающих российские энергоносители. Он также продлевает действие санкций в отношении Ирана до 2031 года. По словам сенатора Жанны Шахин, на долю Китая — одного из пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива — приходится 51% доходов Москвы. Член Палаты представителей, республиканец от Техаса Майкл Маккол, выступивший инициатором этой меры, заявил, что принятие законопроекта позволит оказать давление на президента России Владимира Путина и его окружение. «Это ударит по ним в самое уязвимое место и обеспечит рычаги воздействия, необходимые для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Кроме того, это создаст рычаги давления на Китай, вынуждая его принудить Путина к переговорам, поскольку Пекин также пострадает от этих пошлин»,— отметил Маккол.

Hindustan Times (Нью-Дели, Индия) Законопроект о российских санкциях, угрожающий Индии и Китаю 100-процентными пошлинами, принят Палатой представителей США, ожидает одобрения Трампа Безусловно, законопроект о санкциях против России не обязывает президента Трампа вводить пошлины в отношении стран, закупающих российские нефть и газ. Документ также предусматривает существенные исключения для европейских союзников США, поскольку некоторые из этих стран предприняли шаги по сокращению закупок энергоносителей у России. Роль администрации Трампа в принятии этого законопроекта остается неясной. В прошлом месяце посол США Серджио Гор отмечал, что поддержка законопроекта со стороны президента Трампа была сдержанной, несмотря на стремление законодателей расширить полномочия главнокомандующего в вопросах введения пошлин. Однако, судя по недавним сообщениям в американских СМИ, Белый дом, возможно, сыграл ключевую роль в продвижении законопроекта, побудив законодателей от оппозиционной Демократической партии проголосовать за этот документ.

Die Welt (Берлин, Германия) Решено — Путин больше не сможет посещать Трампа Больше года американский сенатор Линдси Грэм боролся за поддержку его пакета санкций против России. В июле он умер. Теперь его поддержал Конгресс США. Это будет иметь персональные последствия для Владимира Путина. После долгих переговоров Конгресс принял существенное ужесточение санкций против России. Там есть санкции против президента Владимира Путина, кроме того, санкции нацелены на так называемый теневой флот. Помимо этого, теперь Трамп сможет накладывать высокие санкционные пошлины на импорт из России и связанных с ней стран. Сторонники санкций надеются на их действенность, прежде всего за счет давления на российский энергетический сектор.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Американские законодатели одобрили законопроект, предоставляющий Трампу больше полномочий в введении санкций в отношении России и ее пособников Длительная задержка в голосовании по этому законопроекту, как многие полагают, объяснялась скептицизмом администрации Трампа, которая выступала против дополнительных санкций. Но она изменила свое мнение и стала поддерживать законопроект, когда ее попытки обговорить с Кремлем завершение войны не дали заметных результатов. В последний момент законопроект столкнулся с препятствиями в Конгрессе, когда члены изоляционистского крыла Республиканской партии и присоединившиеся к ним некоторые демократы предупредили, что Трамп может использовать новые полномочия в введении пошлин против союзников США.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик