В США приговорили к 20 годам тюрьмы связанного с терактом в «Крокусе» боевика

В США приговорили к 20 годам тюремного заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу. По версии следствия, он причастен к организации взрыва в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Также он занимался координацией преступников, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в 2024 году.

Согласно пресс-релизу американского Минюста, Шарифулла участвовал более чем в десятке терактов. Ведомство отмечает, что многие годы «он был важнейшим звеном» в операциях «Вилаята Хорасан» (афганский «филиал» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»): мужчина занимался передачей сообщений, вел наблюдение и перевозил террористов-смертников.

По данным американской стороны, в 2021 году Шарифулла провел разведку маршрута на пути к главному входу в аэропорт Кабула. Через несколько часов у ворот произошел взрыв, при котором погибли 13 американских военнослужащих и более 160 мирных жителей. Во время атаки на «Крокус Сити Холл» боевик передавал нападавшим инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия, а также поддерживал с ними связь.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо боевиков расстреляли посетителей из огнестрельного оружия и устроили поджог. Жертвами стали более 140 человек, свыше 330 получили травмы. Исполнители теракта и 11 их пособников получили пожизненные сроки. Еще четверых соучастников суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 лет до 22,5 года колонии.

О расследовании теракта — в материале «Ъ» «Паспорт для террориста».