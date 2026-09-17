Пассажиропоток трех аэропортов Москвы с начала года сократился на 3,5%

За первые семь месяцев 2026 года общий пассажиропоток трех аэропортов Московского авиаузла — «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» — снизился до 40,4 млн человек. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в «Домодедово», где трафик упал на 13,2%, до 6,9 млн пассажиров. Доля этого аэропорта в структуре МАУ сократилась с 18,9% до 17%. Основными причинами стали технические проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo у базовых перевозчиков — S7 и «Уральских авиалиний».

Во «Внуково» пассажиропоток снизился на 1,4%, до 9 млн человек, при этом доля в общем объеме перевозок МАУ выросла на 0,5 п.п., до 22,5%.

«Шереметьево» потеряло 1% пассажиропотока, всего перевезли 24,5 млн человек. Доля в МАУ увеличилась до 60,5% против 59% годом ранее. Основной объем трафика обеспечивает группа «Аэрофлот», чьи перевозки за семь месяцев выросли на 0,1%, до 31,7 млн человек. В июле показатель снизился на 0,6% из-за ограничений полетов и изменения структуры маршрутной сети.