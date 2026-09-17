Нижегородская мэрия и Россети урегулировали спор о передаче тысяч энергообъектов

Администрация Нижнего Новгорода и «Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети центр и Приволжье») урегулировали спор о передаче энергетикам 2,67 тыс. бывших бесхозных объектов. Муниципалитет рассчитывал передать их с 1 января 2026 года, но из-за разногласий вопрос отложился на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ Фото: Александра Викулова / Коммерсантъ

Заместитель руководителя комитета по управлению городским имуществом Алексей Кирюхин рассказал на комиссии гордумы по городскому хозяйству, что акты планируется подписать до конца 2026 года, и с января 2027 года объекты перейдут на обслуживание «Нижновэнерго», которое определено в регионе системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО). Детали урегулированного спора он не привел.

Ранее ПАО «Россети Центр и Приволжье» судилось с КУГИ по поводу этих сетей. В частности, нерешенным был вопрос о том, кто будет платить за ремонт и модернизацию имущества. По информации арбитражного суда Нижегородской области, в сентябре 2026 года иск оставили без рассмотрения, так как истец дважды не явился в суд без объяснения причин.

Галина Шамберина