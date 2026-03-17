Сетевые споры

Комитет по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода (КУГИ) продолжает судиться с «Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети центр и Приволжье») по передаче энергетикам 2,67 тыс. бывших бесхозных объектов. Как системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) «Нижновэнерго» должно взять эти сети в безвозмездное владение и пользование. До передачи имущества бремя его обслуживания лежит на муниципальном бюджете, а энергетики видят риски в многолетних затратах на модернизацию. Обе стороны депутаты гордумы заслушали на заседании комиссии по городскому хозяйству 17 марта.

Проблему с передачей сетей руководитель КУГИ Светлана Помпаева озвучивала в декабре прошлого года. Тогда городские власти рассчитывали быстро решить этот вопрос, с января 2026 года передав сети в пользование «Нижновэнерго». Однако процесс передачи не завершился, и теперь он откладывается минимум до 1 января 2027 года.

Светлана Помпаева рассказала, что разногласия остаются прежними: энергетики настаивают, что город будет платить за ремонт и модернизацию этого имущества, если затраты Россетей не окупятся тарифной выручкой. Также «Нижновэнерго» хочет принимать объекты электроэнергетики только в хорошем состоянии и оставить за собой право на списание имущества. Но при этом за демонтаж и утилизацию должен платить муниципалитет. Судебное разбирательство по иску «Нижновэнерго» об урегулировании этих разногласий продолжится 6 апреля.

Депутат и замдиректора филиала «Нижегородский» ООО «ЭН+ Тепло Волга» Алексей Родин сообщил, что ему как энергетику непонятно, почему «Нижновэнерго» не хочет брать у КУГИ объекты, несмотря на федеральный закон и закладываемые в тариф средства. Он считает, что в отличие от теплосетевых или газовых компаний, у которых обслуживание километра бесхозной трубы «стоит миллионы», обслуживание кабельной линии сравнительно дешево, а опора стоит «три копейки».

Начальник управления собственностью «Нижновэнерго» Юлия Андрианова призвала разделять понятия: бесхозные объекты они принимают на баланс, а спорные 2,67 тыс. позиций — не бесхозные, это имущество принадлежит муниципалитету.

«Вы хотите, чтобы город вложил деньги в реконструкцию этих объектов и отдал вам новые?» — спросил у нее депутат Родин. «Нет. Светлана Николаевна (Помпаева.— «Ъ»), так скажем, ввела вас в небольшое заблуждение»,— начала отвечать Юлия Андрианова, но председатель комиссии Павел Пашинин ее перебил, сказав, что тут не рынок.

Представитель «Нижновэнерго» продолжила, что все улучшения, связанные с ремонтом и реконструкцией сетей, будут собственностью администрации — «Нижновэнерго» на них не претендует. Но организация рассчитывает компенсировать собственные средства, которые вложит в эти объекты, через тариф. Региональная служба по тарифам (РСТ) будет «возвращать» эти затраты в течение 35 лет, а обсуждаемый договор с КУГИ рассчитан лишь на пять лет. Электросетевая компания опасается, что в случае утраты статуса СТСО ранее чем через 35 лет не сможет вернуть вложения.

Эти нюансы «Нижновэнерго» сейчас и пытается урегулировать в соглашении, сообщила Юлия Андрианова, добавив, что до появления объектов на своем балансе компания никаких денег за них не получает.

Павел Пашинин парировал, что даже если «Нижновэнерго» утратит статус СТСО, то новая электросетевая организация в регионе, скорее всего, будет правопреемником общества.

Замдиректора «Нижновэнерго» по общим вопросам Елена Асадчая ответила, что риск утраты статуса все же существует и игнорировать его они не имеют права. Минимальна и вероятность того, что на мэрию когда-нибудь «упадет обязанность» что-либо компенсировать в виде стоимости неотделимых улучшений. Она спросила, почему для администрации это так принципиально, если гипотетически почти невозможно. Павел Пашинин пояснил, что лишних денег в городском бюджете сейчас нет.

Елена Асадчая добавила, что количество имущества после подписания акта приема-передачи уменьшится: некоторых числящихся по документам объектов на самом деле нет, а часть не относится к электросетевому хозяйству.

В гордуме стороны так и не достигли консенсуса. Светлана Помпаева в конце спора напомнила, что кроме неделимых улучшений есть и другие разногласия.

Также выяснилось, что пока ни у одной из сторон нет понимания, сколько денег надо потратить на содержание и ремонт передаваемых объектов. В «Нижновэнерго» затраты хотят посчитать к осени, так как в сентябре будет подаваться тарифная заявка в РСТ. Павел Пашинин предложил к тому времени снова заслушать этот вопрос.

По словам и.о. первого заместителя директора «Нижновэнерго» Владимира Пехотина, в регионе подобные разногласия возникли в Богородском, Павловском округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода. При этом «Нижновэнерго» заключило договоры с минимущества и 31 муниципалитетом, взяв на обслуживание 163 км электролиний и 103 энергоустановки. Параллельно «Нижновэнерго», как и городская администрация, в судебном порядке ставит на баланс бесхозные объекты.

С 2023 года энергетики получили в Нижнем Новгороде 272 таких объекта, включая 92 км линий электропередачи.

Ирина Швецова