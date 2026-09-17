Матери-героини будут получать выплату в 1 млн рублей через Соцфонд с 2027 года

Женщины в России, получившие звание «Мать-героиня», с 1 января 2027 года будут получать единовременную выплату 1 млн руб. через Социальный фонд (СФР). Проект разработал Минтруд, передает ТАСС.

Депутат Госдумы Владимир Исаков пояснил РИА Новости, что мера позволит избежать лишней бюрократии, так как женщинам не придется собирать дополнительные документы для подтверждения статуса. После публикации указа о награждении матери-героини уполномоченный орган в ближайшие 10 дней уведомляет получателей звания и направляет сведения в СФР.

Советское звание «Мать-героиня» вновь появилось в России в 2022 году. Его присуждают россиянкам за рождение и воспитание десяти и более детей, при этом десятому должен исполниться один год и все дети должны быть живы, за исключением предусмотренных случаев. Женщин также награждают орденом, они могут получать ежемесячную выплату 72,4 тыс. руб. с ежегодной индексацией.

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