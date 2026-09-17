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В топ-1000 менеджеров России вошли 12 руководителей из Челябинской области

В «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», вошли 12 руководителей из Челябинской области. Все они — представители Магнитогорского металлургического комбината.

В топ-250 высших руководителей попал директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Также в рейтинге отметили руководителей по функциональным направлениям компании:

  • заместителя генерального директора по коммерции Андрея Еремина;
  • директора по экономике Ивана Сопова;
  • директора по персоналу Олега Парфилова;
  • главного юриста Сергея Шепилова;
  • начальника проектного офиса Валерия Рыболовлева;
  • корпоративного секретаря Виктора Седова;
  • директора по логистике Андрея Бердникова;
  • коммерческого директора Алексея Кузьмина;
  • директора по устойчивому развитию и связям с инвесторами Ярославу Врубель;
  • руководителя департамента корпоративных коммуникаций Ирину Мельник;
  • директора «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова.

Виталина Ярховска

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