В топ-1000 менеджеров России вошли 12 руководителей из Челябинской области

В «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», вошли 12 руководителей из Челябинской области. Все они — представители Магнитогорского металлургического комбината.

В топ-250 высших руководителей попал директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Также в рейтинге отметили руководителей по функциональным направлениям компании:

заместителя генерального директора по коммерции Андрея Еремина;

директора по экономике Ивана Сопова;

директора по персоналу Олега Парфилова;

главного юриста Сергея Шепилова;

начальника проектного офиса Валерия Рыболовлева;

корпоративного секретаря Виктора Седова;

директора по логистике Андрея Бердникова;

коммерческого директора Алексея Кузьмина;

директора по устойчивому развитию и связям с инвесторами Ярославу Врубель;

руководителя департамента корпоративных коммуникаций Ирину Мельник;

директора «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова.

Виталина Ярховска