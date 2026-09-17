В топ-1000 менеджеров России вошли 12 руководителей из Челябинской области
В «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляют Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», вошли 12 руководителей из Челябинской области. Все они — представители Магнитогорского металлургического комбината.
В топ-250 высших руководителей попал директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Также в рейтинге отметили руководителей по функциональным направлениям компании:
- заместителя генерального директора по коммерции Андрея Еремина;
- директора по экономике Ивана Сопова;
- директора по персоналу Олега Парфилова;
- главного юриста Сергея Шепилова;
- начальника проектного офиса Валерия Рыболовлева;
- корпоративного секретаря Виктора Седова;
- директора по логистике Андрея Бердникова;
- коммерческого директора Алексея Кузьмина;
- директора по устойчивому развитию и связям с инвесторами Ярославу Врубель;
- руководителя департамента корпоративных коммуникаций Ирину Мельник;
- директора «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова.