Во Франкфурте-на-Майне произошел взрыв на центральной торговой улице
Bild: во Франкфурте-на-Майне утром 17 сентября произошли два взрыва
Утром 17 сентября во Франкфурте-на-Майне произошли два взрыва. Один из них — на центральной торговой улице Цайль, другой — на Бергерштрассе. Об этом сообщают несколько немецких СМИ, в том числе Zeit и Bild.
По словам сотрудника полиции, взрывы случились одновременно: один — возле торгового киоска, второй — у магазина. При ЧП обошлось без пострадавших. Подозреваемый задержан.
Bild пишет, что в начале недели в районе Франкфурта-на-Майне произошли сразу три взрыва за сутки, в том числе в районе жилого дома, киоска и кафе. Подозреваемым оказался 15-летний голландец. Его заключили под стражу. Полиция не исключает, что речь идет об организованной преступности.
Взрывы во Франкфурте-на-Майне произошли на фоне других инцидентов в Германии: 2 сентября 2026 года в Аугсбурге возле железнодорожного вокзала взорвался боеприпас, в результате чего пострадали два подростка 17 и 18 лет. 31 августа 2026 года в южном районе Кёльна неизвестный обстрелял витрину турецкого кафе, при этом никто не пострадал. За неделю до этого, 21 августа, в Кёльне двое неизвестных также выстрелили в витрину ювелирного магазина.