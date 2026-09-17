Главное на рынке недвижимости к утру 17 сентября

«Сбербанк» может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет», сообщили «Ъ» три источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Пока условия сделки находятся на стадии обсуждения. Не исключается реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу «Самолета». Другой вариант — вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка, сообщает другой источник. К июню 2026 года объем краткосрочных кредитов «Самолета» составлял 325,3 млрд руб., долгосрочных — 448,1 млрд руб. «Сбербанк» — крупнейший кредитор девелопера, на него приходится 30,6% общей задолженности.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию Finance Marekkon. Компания значится совладельцем многофункционального комплекса «Большевик», который принадлежит также акционеру O1 Properties — кипрской Riverstretch Trading & Investments. Комплекс общей площадью 86 тыс. кв. м находится на Ленинградском проспекте. Признать компанию банкротом потребовал Московский кредитный банк. Общая сумма требований достигает 8,8 млрд руб. По оценке Telegram-канала Filatoff Inc., около 50 тыс. кв. м «Большевика» находится в залоге у МКБ.

Компания «Град» (структура девелопера Shamrin Group) заключила с мэрией Москвы концессионное соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса площадью 3 тыс. кв. м рядом с Киевским вокзалом. Об этом сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Комплекс будет рассчитан на 60 номеров, его возведут на месте заброшенного здания 1936 года постройки. Объект расположен на Киевской улице в районе Дорогомилово.

В Тбилиси построят башню Trump Tower высотой 280 метров общей площадью 600 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в $2 млрд. Строительство планируют завершить в 2031 году. 62-этажный небоскреб станет частью комплекса Downtown Tbilisi, куда войдут шесть высотных зданий. Комплекс планируют завершить к 2033 году. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что посетит Тбилиси в ближайшее время и примет участие в церемонии закладки фундамента проекта.

Росреестр готовит законопроект об автоплатежах за нарушения в сфере землепользования, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский. Внедрить технологию планирует уже со следующего года. Чиновник отметил, что Росреестру поручено обеспечить координацию регионального и муниципального земельного надзора, а также координацию контрольно-надзорных полномочий на федеральном уровне. «По сути, мы будем обеспечивать решение этой задачи “под ключ” во взаимодействии с регионами», — отметил глава Росреестра. Он подчеркнул, что ключевым инструментом станет применение беспилотников. Их число ведомство планирует увеличить примерно до 1 тыс. единиц.