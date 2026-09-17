Армия России поразила питающую порт Измаил электроподстанцию «Арциз» под Одессой

Вооруженные силы России ночью 17 сентября нанесли удар по электроподстанции «Арциз» в Одесской области. Она питала электричеством порт Измаил, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В том же регионе атаке армии России подвергся сухогруз в порту Черноморск, который доставлял грузы военного назначения для ВСУ. Еще одно судно поражено в море примерно в 11 км восточнее Одессы. При ударе применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.