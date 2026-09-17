Тодд Бёли продал свою долю в «Челси»

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После покупки «Челси» консорциумом BlueCo в 2022 году клуб пытался вернуть себе статус одного из безусловных флагманов Английской премьер-лиги, и этот период отмечен частой сменой тренерской работы: команду, не считая временно исполняющих обязанности, тренировали Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино — всего четыре наставника. Уход Тодда Бёли с поста председателя совета директоров и переход клуба под единоличный контроль Clearlake Capital Group означают смену фигуры, возглавлявшей этот проект с самого начала.

Структурной особенностью владения было то, что акционеры не могли продавать свои бумаги третьим сторонам без согласия действующих акционеров — это ограничивало возможности выхода из консорциума и делало сделку между участниками группы логичным путем изменения структуры собственности.

Для Марка Уолтера продажа доли укладывается в более широкий фон: по данным Bloomberg, в 2026 году его холдинг TWG Global оказался под федеральным расследованием властей США из-за нераскрытых аффилированных кредитов на $20 млрд. Официальных обвинений предъявлено не было, однако бизнесмен начал планомерно расчищать балансы, включая недавнюю продажу клуба NBA Los Angeles Lakers.