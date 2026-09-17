Тодд Бёли продал свою долю в «Челси»
Миллиардеры-финансисты Тодд Бёли и Марк Уолтер продали Clearlake Capital Group свои доли в лондонском «Челси». Компания стала единственным владельцем футбольного клуба.
Тодд Бёли
Фото: David Klein / Reuters
Сумма сделки не раскрывается. Пресс-служба «Челси» также сообщила, что Тодд Бёли покинул пост председателя совета директоров клуба.
«Clearlake намерена продолжать развивать стратегический курс, на котором сейчас находится клуб, и реализовывать амбиции, которые группа собственников разработала совместными усилиями»,— говорится в сообщении. Отмечается, что акционером и партнером в группе владельцев останется швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, которому в сентябре исполнится 91 год.
В мае 2022 года консорциум BlueCo во главе с Тоддом Бёли купил «Челси» у Романа Абрамовича за £4,25 млрд. После продажи клуб взял два трофея: в 2025 году лондонцы выиграли Лигу конференций и стали победителями клубного чемпионата мира.
После покупки «Челси» консорциумом BlueCo в 2022 году клуб пытался вернуть себе статус одного из безусловных флагманов Английской премьер-лиги, и этот период отмечен частой сменой тренерской работы: команду, не считая временно исполняющих обязанности, тренировали Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино — всего четыре наставника. Уход Тодда Бёли с поста председателя совета директоров и переход клуба под единоличный контроль Clearlake Capital Group означают смену фигуры, возглавлявшей этот проект с самого начала.
Структурной особенностью владения было то, что акционеры не могли продавать свои бумаги третьим сторонам без согласия действующих акционеров — это ограничивало возможности выхода из консорциума и делало сделку между участниками группы логичным путем изменения структуры собственности.
Для Марка Уолтера продажа доли укладывается в более широкий фон: по данным Bloomberg, в 2026 году его холдинг TWG Global оказался под федеральным расследованием властей США из-за нераскрытых аффилированных кредитов на $20 млрд. Официальных обвинений предъявлено не было, однако бизнесмен начал планомерно расчищать балансы, включая недавнюю продажу клуба NBA Los Angeles Lakers.