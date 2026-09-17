Продавца «Мистера сидра» в Ижевске обязали выплатить компенсацию родным погибшей

Ленинский райсуд Ижевска взыскал 3,3 млн руб. с владельца торговой точки кафе-бара «Kaif Market» (сейчас закрыт), где продавался «Мистер сидр» с метанолом, в пользу родственников погибшей покупательницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что 2 июня 2023-го жительница Ижевска приобрела не менее 10,5 л сидра. Спиртное они употребляли вместе с матерью. В напитке было ядовитое вещество — метанол. Через два дня женщину госпитализировали, а 23 июня она умерла. Ее мать выжила, но получила тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания ИП не смог доказать соответствие продаваемого товара требованиям безопасности. Он указывал, что ответственность за причинение вреда должна лежать, в частности, на изготовителе продукции. «Представленные ответчиком сведения об имущественном положении признаны недостаточными для влияния на размер присуждаемых сумм»,— добавили в суде.

Судебная инстанция взыскала в пользу супруга погибшей 750 тыс. руб., двоих несовершеннолетних детей — 1 млн руб., матери — 1,5 млн руб. Кроме того, ИП обязали выплатить 42,5 тыс. руб. расходов на погребение.

Напомним, в 2023 году самарское ООО «Анди» поставило алкогольный напиток «Мистер сидр» с метанолом в несколько регионов РФ. От их продукции погибло около 50 человек, еще 66 — отравились.

В сентябре 2025-го руководителя производства ООО Анара Гусейнова и поставщика сырья Артема Айрапетяна признали виновными в продаже алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей массовую гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Их приговорили к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. Одновременно с этим в феврале 2024 года осудили бывшего полицейского Ивана Гребенкина и двоих его сообщников, которых признали виновными в хищении 6 тыс. л метилового спирта со склада МВД. Он поставлялся для производства этого напитка.