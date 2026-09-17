Renault-Nissan не вывозит Рашиду Дати

16 сентября парижский уголовный суд начал рассматривать дело одного из самых известных политиков Франции, 60-летней Рашиды Дати, которая успела поработать судьей, министром, депутатом Европарламента, адвокатом и мэром. Суд будет разбираться, за что именно бывшему министру юстиции при Николя Саркози и культуры при Эмманюэле Макроне заплатили в 2010-х годах €900 тыс. и было ли это гонораром юриста, или скрытой платой за политические услуги. Вместе с Дати по делу проходит Карлос Гон, бывший глава альянса Renault-Nissan, но в Париже он не появится. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Рашида Дати

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Суд интересует 2009 год, когда Рашида Дати сменила пост правительства Николя Саркози на депутатский мандат Европарламента. Тогда же она подписала контракт с дочерней структурой Renault-Nissan. По договору Дати должна была помогать автомобильной группе в международном развитии, прежде всего на Ближнем Востоке и в странах Магриба (северо-запад Африки). Вознаграждение составляло €300 тыс. в год. Контракт дважды продлевали, в общей сложности политик получила €900 тыс.

Рашида Дати убеждена в своей правоте. В качестве юриста Renault-Nissan она занималась «деловой дипломатией», помогала компании на международных рынках и за свою работу получила гонорар. С точки зрения следствия все сложнее.

Дати в это время была депутатом Европарламента, а европейским парламентариям запрещено заниматься оплачиваемым лоббизмом, непосредственно связанным с процессом принятия решений в ЕС. Следователи считают, что договор мог быть прикрытием для другой деятельности — продвижения интересов Renault в европейских органах власти.

Договор с Дати обнаружили в 2019 году во время обыска в штаб-квартире Renault. Это произошло после ареста Карлоса Гона в Японии по другому делу. Французское правосудие тогда заинтересовалось отношениями между руководителем автомобильной группы и бывшим министром, ставшим евродепутатом и адвокатом. Следователи пишут, что не нашли достаточных письменных следов работы — электронных писем, записок, отчетов, корреспонденции. Следователи также обратили внимание на выступления Дати в Европарламенте, которые были связаны с автомобильной промышленностью. Один из затронутых ею вопросов касался уровня шума автомобилей. По данным следствия, этот вопрос был отправлен Гону по электронной почте еще до того, как появился на сайте Европарламента. Для обвинения это стало одним из признаков того, что депутат могла действовать в интересах своего коммерческого клиента.

«Все всегда было заявлено и проверено. Я представила все доказательства своей работы»,— говорила Рашида Дати после предъявления обвинений. Она также подчеркивала, что Renault в этом деле не является потерпевшим и что речи не идет о государственных деньгах. Ее адвокаты утверждают, что в суде представят доказательства работы Дати и вызовут свидетелей, среди которых будут и бывшие руководители Renault. Рашида Дати утверждает, в частности, что помогала Renault с проектом завода в марокканском Танжере, который впоследствии стал одним из крупнейших автомобильных предприятий страны. Она напоминает, что ее работа заключалась в контактах с высокопоставленными политиками и чиновниками, а потому не предполагала обычной отчетности. Тайна переговоров, по ее версии, была частью самой работы. Следователи с этим не согласились. Защита представила свидетельства марокканских высокопоставленных чиновников, но следствие сочло их недостаточными.

Если Рашиду Дати сочтут виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы, штраф до €450 тыс. и, что особенно важно для политика, запрет занимать выборные должности. Сейчас она остается мэром VII округа Парижа, где была в очередной раз переизбрана 15 марта 2026 года, и сохраняет этот пост. В начале сентября Рашиде Дати предложили место прокурора в Министерстве юстиции, однако процедура назначения не была завершена.

Политическое значение процесса меньше, чем в начале года. После муниципальных выборов в Париже, завершившихся 22 марта, Дати проиграла борьбу за пост мэра Парижа, возможно, на это повлияло и ожидание суда.

Во втором туре парижских выборов победил Эмманюэль Грегуар (Социалистическая партия Франции), получив 50,52% голосов, тогда как Дати получила лишь 41%. Теперь на кону ее мэрия в VII округе, адвокатская карьера и возвращение в судебную систему Франции.

Рядом с ней в зале суда должен был оказаться и Карлос Гон. Еще несколько лет назад он был одним из самых влиятельных руководителей мировой автомобильной промышленности. После ареста в Японии в 2018 году он оказался в центре другого уголовного дела, а в конце 2019 года сбежал в Ливан, спрятавшись в ящике для музыкальной аппаратуры. В Ливане он остается до сих пор.

Французский суд должен был заслушать его лично, но Гон направил судьям письмо с просьбой перенести процесс. Он утверждает, что получил повестку слишком поздно и не имел времени для подготовки. Гон предложил дать показания по видеосвязи из Бейрута, заявив, что не пытается уклониться от французского правосудия. До конца сентября суду предстоит разобраться, где в этой истории заканчивается адвокатская работа и начинается лоббизм, где «деловая дипломатия», а где закулисное влияние, а главное — за что именно Рашиде Дати заплатили €900 тыс.

Алексей Тарханов