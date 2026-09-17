Жителя Тавды отправили в колонию за попытку сжечь дом с жильцами

В Тавде суд назначил три года и четыре месяца колонии строгого режима ранее судимому Евгению Науменко за попытку сжечь дом с жильцами и автомобиль, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что в ноябре 2020 года пьяный Науменко решил сжечь деревянный многоквартирный дом. Он поджег тряпку у входной двери, намереваясь уничтожить все здание и имущество в восьми квартирах. Одна из жительниц заметила огонь и успела потушить его. В мае 2026 года Науменко из-за неприязненных отношений к жителям общежития на ул. Заводская, 7а попытался сжечь автомобиль ВАЗ 21104, стоявший у здания. Он поместил тряпку в горловину бензобака и поджег ее. Пожар вовремя ликвидировали сотрудники МЧС.

Суд учел, что Науменко ранее освободили по УДО, и отменил его. Наказание было назначено по совокупности преступлений. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ирина Пичурина