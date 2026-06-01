Столичная компания требует с воронежского «Созвездия» 60 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от столичного АО «Научно-производственное объединение русские базовые информационные технологии» («НПО Русбитех») к воронежскому АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика»). Сумма требований составляет 60,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не раскрывается. Иск пока не принят к производству.

На фоне этого не в пользу воронежского оборонного предприятия складываются и другие судебные процессы. К примеру, в конце мая Девятнадцатый апелляционный суд отказал концерну «Созвездие» в жалобе на решение воронежского арбитража, взыскавшего с него 30,4 млн руб. в пользу ООО «Конструкторское бюро "Мобильные комплексы и системы"». Решение было принято на закрытом заседании суда, в связи с чем его детали не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство «Созвездием» компании решением единственного акционера АО «Концерн "Созвездие"» — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года. АО «НПО Русбитех» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 2 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было столичное же ООО «Бонорг» Галины Абрамовой. В 2021 году выручка общества составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 210 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.

В середине мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что «Созвездие» обжалует взыскание 151 млн руб. неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта по иску Минобороны.

Егор Якимов