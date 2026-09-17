Уральцев будут судить за регистрацию SIM-карт без согласия абонентов ради премий

Прокуратура в Екатеринбурге направила в суд уголовное дело двух сотрудников офиса продаж телефонной компании города за регистрацию SIM-карт без согласия абонентов ради премий, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

25-летний житель Ачитского района и 21-летняя жительница Екатеринбурга в зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняются в неправомерном доступе с модификациями охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), пособничестве и подстрекательстве к получению доступа к этой информации (чч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые с февраля по март 2025 года брали персональные данные абонентов сотового оператора и оформляли на них новые SIM-карты без их согласия и присутствия. В основном они использовали те номера, которые давно не использовались — по ним не фиксировались активность и трафик. Сотрудники делали это ради выполнения плана продаж SIM-карт оператора и получения премий. В ходе расследования свою вину они признали в полном объеме.

Ирина Пичурина