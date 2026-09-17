Жилые дома и автомобили пострадали при атаках БПЛА в Воронежской области

В ночь на 17 сентября над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Повреждения получили жилые дома и автомобили. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате падения обломков БПЛА в одном муниципалитете были повреждены остекление и крыша частного дома и легковой автомобиль. Окна побило еще в четырех домах. В другом районе повреждены стекла легкового автомобиля, а в городском округе — стена частного дома.

«На местах падений работают оперативные службы»,— уточнил губернатор.

По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 19:41. Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в Россошанском и Каменском районах, потом — в Богучарском, Павловском, Бутурлиновском и Бобровском районах, а затем — в Калачеевском районе. На территории Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация) сирены включили в 21:16, в Борисоглебском округе — в 22:11, а в 22:59 они сработали в Аннинском районе. Сообщение о завершении активной фазы работы ПВО поступило в 4:31. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в 9:00.

Всего, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На территории Черноземья, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 15 сентября в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов были повреждены крыши, фасады и остекление четырех частных домов.

Денис Данилов