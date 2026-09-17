Минобороны РФ: «Герани» поразили в порту Черноморск три сухогруза и один паром

Российские войска поразили беспилотниками «Герань-4 сикер» три сухогруза и паром в порту Черноморск Одесской области Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, суда использовали «для доставки военных грузов ВСУ». Также ВС РФ ударили по предприятиям металлургического комплекса и объектам энергетики на территории Украины.