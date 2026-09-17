Минобороны РФ: «Герани» поразили в порту Черноморск три сухогруза и один паром
Российские войска поразили беспилотниками «Герань-4 сикер» три сухогруза и паром в порту Черноморск Одесской области Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, суда использовали «для доставки военных грузов ВСУ». Также ВС РФ ударили по предприятиям металлургического комплекса и объектам энергетики на территории Украины.
Для работы порта Черноморск это означает ограничение доступа к контейнерным перевозкам: на фоне продолжающихся обстрелов Maersk приостановила рейсы в этот порт. Компания обслуживает около четверти рынка контейнерных перевозок Украины, поэтому ее решение затрагивает заметную часть этого сегмента, хотя не описывает состояние всех портовых операций.
Удары по украинским портам ведутся с 11 июля 2026 года, то есть продолжались и до этого эпизода. Для перевозчиков фактор безопасности стал непосредственным ограничением заходов в Черноморск, а перебои могут затронуть доставку контейнерных грузов через порт.