Годовая инфляция в Башкирии выросла до 5,11%

В августе цены по сравнению с июлем в Башкирии снизились на 0,29%. Однако с августа прошлого года инфляция составила 5,11%, за месяц увеличившись на 0,06 процентного пункта. Такие данные опубликовал Башстат. С начала года цены выросли на 3,04%: это самый медленный рост цен за такой период среди регионов Приволжского федерального округа.

Продовольственные товары за год подорожали на 3,67%, непродовольственные — на 4,73%, услуги — на 6,93%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, по оценкам Башстата, в августе составляла около 7,3 тыс. руб., а стоимость фиксированного набора услуг — около 25,3 тыс. руб.

Бензин марки АИ-92 в августе в среднем стоил 64,46 руб. за литр, АИ-95 — 69,16 руб. за литр, АИ-98 и выше — 97,68 руб. за литр. Цены на эти виды топлива с начала года выросли на 8,26%, 7,64% и 12,53% соответственно. Дизельное топливо за восемь месяцев подорожало на 7,06%: до 78,62 руб. за литр.

Идэль Гумеров