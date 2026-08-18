Официальная годовая инфляция в Башкирии снизилась до 5,05%

В июле годовая инфляция в Башкирии, по данным Башстата, составила 5,05%. За месяц она снизилась на 0,41 процентного пункта. Нынешний показатель — самый низкий с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала года цены в Башкирии выросли на 3,34%, за месяц — на 0,29%.

В годовом исчислении сильнее всего увеличились цены на услуги — на 7,53%. Продовольственные товары подорожали на 3,88%, непродовольственные — на 4,52%.

Инфляция с начала года в Башкирии — самая низкая по сравнению со всеми регионами Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО с декабря цены выросли на 4,76%.

Идэль Гумеров