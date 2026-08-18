Официальная годовая инфляция в Башкирии снизилась до 5,05%
В июле годовая инфляция в Башкирии, по данным Башстата, составила 5,05%. За месяц она снизилась на 0,41 процентного пункта. Нынешний показатель — самый низкий с начала года.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
С начала года цены в Башкирии выросли на 3,34%, за месяц — на 0,29%.
В годовом исчислении сильнее всего увеличились цены на услуги — на 7,53%. Продовольственные товары подорожали на 3,88%, непродовольственные — на 4,52%.
Инфляция с начала года в Башкирии — самая низкая по сравнению со всеми регионами Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО с декабря цены выросли на 4,76%.