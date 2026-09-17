За ночь над регионами России и тремя морями сбили 641 БПЛА
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 641 беспилотник ВСУ над Россией
С вечера 16 сентября и до утра 17 сентября российские средства ПВО перехватили 641 беспилотник ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, дроны сбивали над территориями приграничных Белгородской, Брянской, Курской областей. Также — над Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Тверской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Азовским, Черным и Каспийским морями.
В Ярославле в результате атаки загорелся НПЗ. Также пожар произошел на предприятии в Новороссийске. К настоящему моменту возгорания ликвидированы.
Заявленный масштаб налета сопоставим с крупнейшими атаками 2026 года: в ночь на 16 августа средства ПВО отчитались об уничтожении 822 беспилотников над 17 регионами, а 18 июня Минобороны РФ сообщало о перехвате почти тысячи дронов за сутки. Такие волны требуют от системы ПВО одновременно отслеживать и отражать угрозы на большом числе направлений, поэтому результат операции измеряется не только числом сбитых аппаратов, но и тем, удается ли сохранить работу гражданской инфраструктуры.
Предыдущие массированные атаки показывают, что даже при большом числе перехватов последствия выходят за пределы военной сводки. В мае 2026 года при отражении ночных атак временно ограничивали работу аэропортов, включая столичный авиаузел и аэродромы в Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах, а в ночь на 17 мая одной из целей стал Московский НПЗ; в июне несколько дронов попали в НПЗ в Капотне. Это означает, что нагрузка на ПВО и защищенность инфраструктуры измеряются не только общим числом перехватов, но и тем, удается ли остановить беспилотники до подхода к потенциально уязвимым объектам — что подтверждается и возгоранием НПЗ в Ярославле в текущую ночь.