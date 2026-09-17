За ночь над регионами России и тремя морями сбили 641 БПЛА

С вечера 16 сентября и до утра 17 сентября российские средства ПВО перехватили 641 беспилотник ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, дроны сбивали над территориями приграничных Белгородской, Брянской, Курской областей. Также — над Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Тверской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Азовским, Черным и Каспийским морями.

В Ярославле в результате атаки загорелся НПЗ. Также пожар произошел на предприятии в Новороссийске. К настоящему моменту возгорания ликвидированы.