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В Новороссийске на предприятии произошел пожар из-за атаки БПЛА

Оперштаб Кубани: в Новороссийске на предприятии произошел пожар из-за атаки БПЛА

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Какое предприятие подверглось атаке, не уточняется.

Согласно заявлению штаба, пожар уже потушили.

В Ярославле после ночной атаки дронов произошел пожар на НПЗ. К настоящему времени его потушили, заявили местные власти.

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