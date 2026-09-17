В Новороссийске на предприятии произошел пожар из-за атаки БПЛА

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Какое предприятие подверглось атаке, не уточняется.

Согласно заявлению штаба, пожар уже потушили.

В Ярославле после ночной атаки дронов произошел пожар на НПЗ. К настоящему времени его потушили, заявили местные власти.