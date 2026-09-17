Отопление в Ижевске начнут включать с 21 сентября

С 21 сентября в столице Удмуртии начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков в соцсетях. С понедельника отопление будут подавать в социальные объекты — школы и детсады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сейчас специалисты заканчивают подготовку объектов теплоснабжения и проводят последние этапы гидравлических испытаний на теплосетях. В 2026 году для этого отремонтировали более 33 км трубопроводов с наибольшим износом.

«Если среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд, мы подключаем отопление. И хотя температурный режим, который позволяет нам это сделать, еще не наступил, мы приняли решение о запуске»,— отметил мэр города.

Напомним, общая техготовность к отопительному сезону в Удмуртии достигла 91,7%. Все 30 паспортов готовности муниципалитетов планируют выдать в срок.