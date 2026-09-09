Копию решения ГС УР об ограничении на выезд из РФ военнообязанных назвали фейком

Копию постановления Госсовета Удмуртии об ограничениях на выезд из РФ военнообязанных и усилении контроля за мобилизационной готовностью с 22 сентября назвали фейком. Подделку прислали в «Ъ-Удмуртия», она распространялась в соцсетях. Информацию опровергли в удмуртском Центре управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Оборонные предприятия, говорится в фейке, должны сформировать поименные списки граждан мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет. Работников в отпуске вернут на рабочие места. Подделку выдают несуществующие ведомства — в частности, УФСБ и военный комиссариат по Удмуртскому краю.

«Во-вторых, постановление якобы подписала врио главы республики Ольга Абрамова, которая не уполномочена визировать документы регионального парламента»,— добавили в ЦУР.

Ранее ЦУР назвал фейком копию решения оперштаба Удмуртии о запрете на выезд за границу военнообязанных.