Экипаж атакованного в Черном море судна подал в МУС заявление против Украины
Турция подала в МУС заявление об атаке ВСУ на судно Reyhan Sar в Черном море
Владелец турецкого судна Reyhan Sar, подвергшегося атаке в Черном море, обратился в Международный уголовный суд (МУС) с заявлением о произошедшем. Также заявителями выступили моряки судна и родственники погибшего при атаке члена экипажа. Об этом пишет Haber Denizde.
Адвокат заявителей сообщил, что вместе с заявлением были поданы документы, указывающие на виновность ВСУ. По словам юриста, экспертиза подтвердила применение боеприпаса с кассетной частью, который пробил обшивку судна и причинил множественные повреждения внутри.
БПЛА атаковал сухогруз, шедший из Тамани в турецкий Трабзон, в конце июля. В результате погиб работавший в машинном отделении член экипажа. Судно смогло самостоятельно достичь порта назначения.
Украина не входит в Международный уголовный суд, однако ранее подавала заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, связанных с событиями 2013 и 2014 годов. Именно через такое признание юрисдикции украинская сторона ранее попадала в поле зрения суда, хотя само по себе обращение заявителей не определяет, распространяется ли юрисдикция на конкретный эпизод с судном Reyhan Sar.
Параллельно Турция рассматривает безопасность торгового судоходства в Черном море как отдельную проблему. В августе 2026 года глава турецкого МИД Хакан Фидан призвал Киев и Москву создать механизм предотвращения атак на торговые суда, признав, что ситуация переросла в угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Турецкие экспортеры и логистические компании при этом сообщали о значительном росте затрат из-за ухудшения безопасности на море и требовали от властей добиться прекращения атак на турецкие суда.