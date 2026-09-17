Экипаж атакованного в Черном море судна подал в МУС заявление против Украины

Владелец турецкого судна Reyhan Sar, подвергшегося атаке в Черном море, обратился в Международный уголовный суд (МУС) с заявлением о произошедшем. Также заявителями выступили моряки судна и родственники погибшего при атаке члена экипажа. Об этом пишет Haber Denizde.

Адвокат заявителей сообщил, что вместе с заявлением были поданы документы, указывающие на виновность ВСУ. По словам юриста, экспертиза подтвердила применение боеприпаса с кассетной частью, который пробил обшивку судна и причинил множественные повреждения внутри.

БПЛА атаковал сухогруз, шедший из Тамани в турецкий Трабзон, в конце июля. В результате погиб работавший в машинном отделении член экипажа. Судно смогло самостоятельно достичь порта назначения.