Юриста из Качканара принудили к работам за нападение на полицейского

Кушвинский городской суд назначил два года принудительных работ юристу из Качканара Сергею Саркисову, признанному виновным в применении насилия к полицейскому во время следственных действий (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кушвинский городской суд Фото: Кушвинский городской суд

Суд установил, что инцидент произошел 10 октября 2024 года в Качканаре. Сергей Саркисов присутствовал в качестве представителя юридического лица в помещении офиса доверителя при проведении сотрудниками полиции следственных действий. Он мешал им проводить осмотр места происшествия, изымать документы и предметы, проигнорировав требования перестать это делать. Когда полицейский попытался выдворить юриста из помещения, тот применил физическую силу: удерживал и выворачивал руки сотрудника, а также нанес удар в живот.

В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал своей вины. С Сергея Саркисова также взысканы процессуальные издержки, а гражданский иск потерпевшего на сумму 100 тыс. руб. удовлетворен.

Ирина Пичурина