Артюхов: Арктика станет главным заказчиком для промышленности на 50 лет

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил на главной пленарной сессии международного промышленно-энергетического форума TNF, сообщили в правительстве региона. На сессии «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства» он рассказал о перспективных направлениях развития нефтегазовой отрасли на Ямале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО / Анастасия Куманева Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО / Анастасия Куманева

Как рассказал глава округа, в ближайшие годы на Ямале акцент будет сделан на вовлечении в разработку трудноизвлекаемых запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе добычи, а также реализации проектов на арктическом шельфе. Общие газовые запасы в недрах ЯНАО сейчас составляют порядка 40 трлн куб. м — две трети запасов страны. При этом, по его словам, перспективным направлением станет освоение Ленинградского и Русановского месторождений-супергигантов. «Арктика станет главным драйвером и заказчиком для промышленности на ближайшие 50 лет»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Эти два месторождения находятся на континентальном шельфе в акватории Карского моря. Для развития Арктики, в том числе освоения шельфовых месторождений, предполагается долгосрочный спрос на продукцию российских машиностроительных, судостроительных, энергетических и сервисных предприятий.

TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября, мероприятие впервые проводится в международном статусе. Главной темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»: мероприятия посвящены внедрению современных технологий и цифровых решений в отрасли. На TNF EXPO в этом году акцент сделан на промышленной робототехнике и беспилотных комплексах.

Ирина Пичурина