Россияне чаще просят ИИ расшифровать им результаты анализов «от усталости»
Россияне активно используют ИИ для расшифровки анализов — и чаще всего они просят помочь разобраться в показателях ферритина, гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3) и уровня витамина D. Об этом “Ъ” рассказали в компании «СберЗдоровье». Спрос на такую расшифровку вырос почти втрое в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Так, если годом ранее на эти анализы приходилась примерно каждая одиннадцатая расшифровка в диалоге с ИИ-помощником, то сегодня — уже каждая шестая.
Одновременно с этим наблюдается и сезонность. Число запросов, касающихся витамина D, увеличивается в 2,3 раза в ноябре—марте по сравнению с летними месяцами, интерес к ферритину традиционно растет в феврале—апреле (то есть после зимы и перед началом отпускного сезона). Такие запросы почти в трети случаев идут в сочетании с жалобами на усталость, выпадение волос и плохое настроение.
Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Эксперты не видят вреда в таких проверках, но предупреждают, что их может оказаться недостаточно. Анализы должен оценивать врач — и только он может назначить лечение, предупреждают собеседники “Ъ”.
Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне гонятся за железом».
Такой набор анализов может помочь заметить неочевидные причины недомогания. В частности, дефицит железа напрямую влияет на когнитивные функции: человек работает медленнее и хуже концентрируется, обычно даже не догадываясь о причине. При этом при хронической усталости стандартные показатели нередко остаются в пределах нормы, и отклонения могут показать только дополнительные обследования — течение астении зависит от основного заболевания, которое ее спровоцировало.
Проверка витамина D нужна не всем подряд: клинические рекомендации относят к группам риска пожилых людей, пациентов с заболеваниями костей и эндокринной системы, ожирением, хронической болезнью почек, синдромами мальабсорбции, беременных и кормящих женщин, людей с темным оттенком кожи и принимающих препараты, влияющие на метаболизм витамина D. Кроме того, многие лаборатории делают этот анализ неточно и результаты могут заметно различаться, поэтому для отслеживания динамики рекомендуют сдавать его в одном и том же месте.
ИИ при расшифровке опирается прежде всего на референсные значения, которые могут быть усредненными и не учитывать анамнез и клиническую картину пациента. Без клинического контекста даже небольшое отклонение может быть истолковано неверно: слегка повышенный ТТГ можно ошибочно принять за гипотиреоз и начать ненужную терапию, которая приведет к осложнениям, а совет принимать высокие дозы витамина D при его низком уровне может быть опасен для сердца и почек.