Россияне чаще просят ИИ расшифровать им результаты анализов «от усталости»

Россияне активно используют ИИ для расшифровки анализов — и чаще всего они просят помочь разобраться в показателях ферритина, гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3) и уровня витамина D. Об этом “Ъ” рассказали в компании «СберЗдоровье». Спрос на такую расшифровку вырос почти втрое в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Так, если годом ранее на эти анализы приходилась примерно каждая одиннадцатая расшифровка в диалоге с ИИ-помощником, то сегодня — уже каждая шестая.

Одновременно с этим наблюдается и сезонность. Число запросов, касающихся витамина D, увеличивается в 2,3 раза в ноябре—марте по сравнению с летними месяцами, интерес к ферритину традиционно растет в феврале—апреле (то есть после зимы и перед началом отпускного сезона). Такие запросы почти в трети случаев идут в сочетании с жалобами на усталость, выпадение волос и плохое настроение.

Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Эксперты не видят вреда в таких проверках, но предупреждают, что их может оказаться недостаточно. Анализы должен оценивать врач — и только он может назначить лечение, предупреждают собеседники “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне гонятся за железом».