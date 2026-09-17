Доля продаж мебели через маркетплейсы достигла 37% в первом полугодии

По итогам января—июня доля маркетплейсов в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов (п. п) год к году, до 37%. Об этом говорится в совместном исследовании performance-агентства Adgasm и агентства мебельного рынка Furniture Communication Project (FCP). Доля офлайн-продаж мебели сократилась на 8 п. п., до 47%, доля реализации продукции через собственные интернет-магазины производителей и ритейлеров увеличилась на 1 п. п., до 16%. К концу года доля маркетплейсов может достигнуть 40%, прогнозируют в Adgasm и FCP.

Интерес потребителей к покупкам такой продукции через интернет растет, в том числе за счет увеличения предложения. При этом самим производителям не всегда выгодно торговать через маркетплейсы, так как из-за политики онлайн-площадок их продукция продается практически без наценки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мебель встраивается в онлайн».