Предложение новостроек в России за год сократилось на 6,2%

В новостройках 40 крупных локальных рынков России (города с населением от 500 тыс. человек, Московская и Ленинградская области) в сентябре экспонировались 302 тыс. квартир, подсчитали в ЦИАН. За год значение сократилось на 6,2%, за квартал — на 1,6%.

Предложение жилья в новостройках сокращается в условиях спада девелоперской активности. Согласно ЦИАН, в третьем квартале 2026 года новые проекты выходили на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в среднем по 510 тыс. кв. м в месяц. В годовом выражении этот показатель сократился на 16,4%. В остальных регионах снижение составило 13,3%, до 1,1 млн кв. м.

Сдержанный спрос даже в условиях сокращения предложения не позволяет застройщикам значительно повышать цены на жилье. По данным ЦИАН, в сентябре на 40 ключевых локальных рынках квартиры в новостройках экспонировались в среднем за 188,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году значение увеличилось на 8%, за квартал — на 1,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперы решили не расстраиваться».