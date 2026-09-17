С начала года в России появилось более 300 новых личных фондов

За неполные девять месяцев в России было зарегистрировано почти 330 новых личных фондов, а общее количество таких структур к середине сентября приблизилось к 900, подсчитали УК «Альфа-Капитал» и НИУ ВШЭ для исследования «Личные фонды в России», с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее таких фондов было около 250.

Личные фонды — это аналог западных трастов, то есть некоммерческая организация, управляющая переданным ей в распоряжение имуществом. Учредителем фонда может выступать только одно физическое лицо, соучредители допускаются лишь в случае создания структуры супругами.

Хотя минимальные требования к созданию личных фондов составляют 100 млн руб., фактические объемы передаваемых активов многократно превышают эту величину. По данным исследования, отчетность за 2025 год раскрыли 397 фондов с суммарными активами 551 млрд руб. Средний объем активов составляет 1,4 млрд руб., таким образом, текущий объем рынка можно оценить более чем в 1,2 трлн руб. «Большинство личных фондов имеют активы 100–500 млн руб. Но основная часть капитала сосредоточена в небольшом числе крупнейших фондов. На топ-5 фондов приходится около 50% активов»,— отмечается в исследовании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наследственное планирование».