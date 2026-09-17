Генерал Кейн: войскам США нужно готовиться к боевым действиям вблизи Луны
Вооруженным силам США необходимо готовиться к боевым действиям не только на околоземной орбите, но и вокруг Луны, заявил главный военный советник президента Дональда Трампа, генерал Дэн Кейн.
По словам генерала Кейна на конференции по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности, Соединенные Штаты должны адаптироваться уже сейчас, чтобы «быть готовыми сражаться, выстоять и победить... от морского дна до окололунного пространства».
«Человечество продвигается все дальше в космос — задача Космических сил состоит в том, чтобы помочь подготовиться к защите интересов США»,— добавил глава Командования Космических сил генерал-лейтенант Грегори Ганьон (цитата по Associated Press).
Ранее глава американских ВВС Трой Мейнк заявил, что США располагают оружием, которое позволяет контролировать космическое пространство. По его словам, Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.
Практически такая подготовка означает расширение контура космической безопасности: от сверхнизкой околоземной орбиты до окололунного пространства США должны уметь обнаруживать, отслеживать и противостоять угрозам своим интересам. В документе от 21 декабря 2025 года это связано с созданием национальной космической инфраструктуры безопасности и требованием к 2028 году продемонстрировать космические перехватчики системы противоракетной обороны, которые, вероятно, будут обладать и противоспутниковыми возможностями.
В американском планировании цислунное пространство рассматривается уже не только как район научных экспедиций или освоения, а как сфера, где необходимо добиваться политического, экономического и военного господства. Поэтому подготовка к действиям вблизи Луны означает не отдельную задачу для войск, а включение этого удаленного от Земли пространства в общий диапазон защиты интересов и противодействия угрозам.