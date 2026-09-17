Сбербанк может получить управление в девелоперской компании «Самолет»

Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет», рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Он уточняет, что пока условия сделки находятся на стадии обсуждения. Не исключается реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу «Самолета».

По данным еще одного источника “Ъ”, один из обсуждаемых вариантов — вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка. Такая форма комфортна для обеих сторон, поясянет собеседник “Ъ”: кредитор получает полный контроль над всеми операционными процессами в проектах, застройщик — гарантии передачи квартир покупателям.

По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов «Самолета» составлял 325,3 млрд руб., долгосрочных — 448,1 млрд руб., говорится в отчетности компании. По данным той же отчетности, по итогам 2025 года Сбербанк выступал крупнейшим кредитором «Самолета»: на 274,2 млрд руб., или 30,6% от общей задолженности группы. При этом долги заметно превышают текущую стоимость самой компании. По состоянию на 16 сентября капитализация «Самолета» составляла 15,67 млрд руб., по данным Мосбиржи.

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