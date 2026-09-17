Трамп заявил о приближении к окончанию войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран приближаются к завершению войны.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Иран хочет заключить сделку; посмотрим, как будут развиваться события»,— сказал он выступая в Северной Каролине. Трансляция велась на YouTube-канале Fox Phoenix.

На прошлой неделе американский президент заявил, что война с Ираном закончится после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. С этой позицией согласился вице-президент Джей Ди Вэнс.