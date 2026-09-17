На госвложения пришлось 63,4% затрат на исследования и разработки в 2025 году

Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в 2025 году составил 2,1 трлн руб., или 1% ВВП (в 2024 году — 0,96% ВВП). Наибольший прирост обеспечили средства государства, которое остается ключевым источником расходов на науку, почти до 1,4 трлн руб. (в расчете по паритету покупательной способности национальных валют — $45,9 млрд). В действующих ценах траты крупных и средних госорганизаций увеличились на 107,4 млрд руб. (рост на 3,7% — в постоянных). На средства федерального бюджета пришелся 1 трлн руб. расходов (прирост на 78,2 млрд руб. в действующих ценах или 2,9% — в постоянных).

В общей сложности на госвложения пришлось примерно две трети годовых затрат (63,4%). Таким образом, доля государства продолжила сокращаться: в 2024 году показатель оценивался в 65%, а в 2023-м — в 66,6%. Доля бизнеса во внутренних затратах составила 33,4%, или почти 0,7 трлн руб. ($24,2 млрд). В 2024 году вклад бизнеса увеличился с 30,6% до 32,2%. На прочие источники (средства вузов, некоммерческих организаций, иностранные средства) пришлось 3,2% (68,6 млрд руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «В финансировании науки в РФ снижается доля госрасходов».